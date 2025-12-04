Chi sono il marito e il figlio di Ottavia Piccolo Claudio Rossoni e Nicola | Lo incontravo ovunque alla fine l’ho sposato
Claudio Rossoni e Nicola sono il marito e il figlio di Ottavia Piccolo. L’incontro tra Ottavia e il marito Claudio avviene quasi per caso al Piccolo Teatro da Milano durante la messa in scena dello spettacolo Barbablù. “Eravamo al Piccolo, entrambi da spettatori. Stavamo guardando Barbablù”. A presentarli alcuni amici in comune anche se a fare il primo passo è stato proprio Claudio che l’ha invitata ad uscire. “Lo incrociavo nei posti più strani. Ero in tournèe e lo incrociavo. Alla fine ci siamo sposati proprio a Milano, a Palazzo Marino” – ha detto l’attrice che da più di vent’anni vive a Venezia con la famiglia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
