Chi sono i miliardari in Italia e quanti soldi hanno

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel nostro Paese ci sono 61 miliardari, un numero parecchio aumentato negli ultimi anni. Sommati, controllano circa 197 miliardi di dollari. Lo indica il nuovo rapporto Ubs: a livello mondiale i miliardari sono oltre 2.900 e hanno un patrimonio complessivo da 14mila miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

