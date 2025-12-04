Chi è Tredici Pietro | il padre la data all’Estragon di Bologna e Sanremo

Bologna, 4 dicembre 2025 - Parte da Bologna, sua città d’origine, il “Non Guardare Giù Tour” di Tredici Pietro. Per chi si è aggiudicato i biglietti sarà forse un assaggio dello show di Sanremo. Già, perché la data di venerdì 5 dicembre all’Estragon Club è andata rapidamente sold-out (posto unico a 28 euro). Dj Mozart è morto, addio a Claudio Rispoli: dal Paradiso alla Baia degli Angeli, fece ballare la Riviera Il disco che dà il nome al tour, “Non Guardare Giù”, è un lavoro in cui Tredici Pietro, tra brani hip hop più classici, R&B e spunti cantautorali inediti, dà spazio agli “up and down dell’esistenza”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chi è Tredici Pietro: il padre, la data all’Estragon di Bologna e Sanremo

