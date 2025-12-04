Rob è la concorrente del team di Paola Iezzi arrivata alla finale di X Factor: l’ultimo atto dello show si terrà stasera quando scopriremo il vincitore della diciannovesima edizione. Roberta Scandurra (nome completo di rob), è una cantautrice nata Catania nel 2005 e cresce alle falde dell’Etna, nel paesino di Trecastagni. Ama sperimentare attraverso i suoi brani autobiografici, ispirandosi al genere del pop-punk. Nel 2022 vince il Tour Music Fest, con il titolo di “Artist of the year”. Durante giugno 2023 frequenta un workshop di Songwriting alla Berklee di Boston, grazie a una borsa di studio assegnatale da alcuni professori del college che hanno particolarmente apprezzato uno dei suoi inediti durante la sua partecipazione al Tour Music Fest. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Rob, la cantante finalista di X Factor: curiosità e vita privata