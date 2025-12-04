Chi è Rob di X Factor 2025 dalla età alle origini dal fidanzato alle canzoni della finalista della squadra di Paola Iezzi

Ilgiornaleditalia.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rob ha saputo conquistare pubblico e giudici con la sua voce potente e la sua autenticità Tra i finalisti di X Factor 2025 c’è Rob, giovane artista che ha saputo conquistare pubblico e giudici con la sua voce potente e la sua autenticità. Considerata la favorita della vigilia, Rob ha dimostra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi è Rob di X Factor 2025, dalla età alle origini, dal fidanzato alle canzoni della finalista della squadra di Paola Iezzi

232 rob x factorX Factor 2025 - Chi &#232; Rob, la predestinata al successo su cui ha scommesso Paola Iezzi - Mix pop-punk per conquistare XF - Rob (Roberta Scandurra) è la principale favorita al titolo di X Factor 2025 nella finale, presentata da Giorgia, che va in onda in diretta tv su Sky e Tv8 oltre a e Now in streaming giovedì 4 dicembre ... Si legge su affaritaliani.it

232 rob x factorX Factor 2025 Rob-Paola Iezzi si impennano in quota vittoria. Achille Lauro e Gabbani ko... - Il podio e le previsioni della finale - X Factor 2025 celebra la finale di Napoli in diretta dalle 21 su Sky, in streaming su Now e in simulcast in chiaro su TV8: per il secondo anno consecutivo &#232; l'affascinante cornice di Piazza Plebiscito ... Lo riporta affaritaliani.it

232 rob x factorX Factor corre, la musica no: l'anno dei record senza stelle. La televisione accende, il mercato spegne - X Factor vive la sua stagione più luminosa degli ultimi anni: ascolti in crescita, una media che sfiora i due milioni di spettatori, un +20% nei voti e un entusiasmo che riporta il talent ... Si legge su leggo.it

232 rob x factorRob, la quota pop-punk di X Factor. Chi &#232;: età, carriera, canzoni, vita privata e percorso nel talent - Rob è la prima concorrente ad essersi aggiudicata il pass per la finale di X Factor 2025. Come scrive msn.com

232 rob x factorRob si gioca la finale di X Factor 2025: dalla pop-punk a “Cento Ragazze”, chi &#232; Roberta Scandurra - Roberta Scandurra, in arte rob, si gioca la finale di X Factor 2025 giovedì 4 dicembre a Piazza del Plebiscito, a Napoli. Da leggo.it

232 rob x factorX Factor 2025, i quattro finalisti pronti alla finale di Napoli: Delia viscerale, eroCaddeo intimo, PierC autentico, rob energica - Dopo sei settimane di Live Show, la finale di X Factor 2025 &#232; arrivata e promette emozioni forti. Da ilmattino.it

