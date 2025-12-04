Chi è PierC tra i concorrenti della finale di X Factor | curiosità vita privata

PierC, è uno dei quattro artisti che si contenderanno il titolo di vincitore della diciannovesima edizione di X Factor nella finale che si terrà stasera a Piazza Del Plebiscito a Napoli. Nato a Milano nel dicembre 2001 e cresce a Casale Monferrato, dove scopre fin da giovanissimo la passione per la musica. Da adolescente lo vediamo per la prima volta in tv, quando partecipa a Ti lascio Una Canzone, show condotto da Antonella Clerici. Studia pianoforte e teoria musicale diplomandosi al Conservatorio di Torino. Successivamente approfondisce il canto e sviluppa un’intensa attività dal vivo, sia come cantante solista che come attore di musical e teatro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è PierC, tra i concorrenti della finale di X Factor: curiosità, vita privata

