Chi è Maurizio Folini il pilota degli ottomila che ha effettuato il soccorso più alto sull’Everest

Originario di Sondrio, 60 anni e guida alpina, l’elicotterista coinvolto nell’incidente in Valtellina lavora tra Italia, Svizzera e Nepal. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Chi è Maurizio Folini, il pilota degli ottomila che ha effettuato il soccorso più alto sull’Everest

Secondo le prime indiscrezioni a bordo ci sarebbe stato Maurizio Folini: maestro di sci, guida alpina e pilota dei soccorsi tra le vette himalayane Vai su X

Valtellina, precipita elicottero: salvi pilota e passeggeri Un elicottero impegnato nelle operazioni di disgaggio a Lanzada, in località Le Prese, è precipitato questa mattina dopo aver urtato un ramo. Il velivolo, pilotato dall’esperto Maurizio Folini, è andato in rota - facebook.com Vai su Facebook

Elicottero precipitato a Lanzada: morto uno dei quattro occupanti, feriti gli altri tre - La vittima era un operaio impegnato nei lavori di messa in sicurezza dell’area franata. Scrive laprovinciadivarese.it

Elicottero precipita in provincia di Sondrio: morto un passeggero, salvi due operai e il pilota Maurizio Folini - Guidato dal pilota 60enne Maurizio Folini, il mezzo stava trasportando alcuni operai sul luogo di una frana che ha interessato la zona di recente ... Come scrive today.it

Elicottero precipita in provincia di Sondrio: salvi gli operai a bordo e il pilota Maurizio Folini - Mentre si trovava in una zona particolarmente impervia, il mezzo avrebbe urtato contro un ramo andando poi in rotazione ed accasciandosi al suolo. today.it scrive

Elicottero precipitato in Valtellina, chi è Maurizio Folini, il pilota che conduceva il velivolo - Maurizio Folini è un pilota esperto, conosciuto per le sue imprese in Nepal: ecco cosa sappiamo Terribile l' incidente aereo che si è verificato questa mattina, poco dopo le 8. Si legge su msn.com

Cade elicottero in Valtellina: tre salvi e un morto. Alla guida c'era il pilota dell'Hymalaia Maurizio Folini - Soccorsi difficili per la zona impervia: inizialmente si era parlato di tre occupanti, quasi ille ... Scrive milano.corriere.it

Elicottero in Valtellina, tre persone salve grazie a Maurizio Folini: chi è il pilota eroe - Un drammatico incidente aereo si è verificato la mattina di oggi, 4 dicembre, in Valtellina. Scrive msn.com