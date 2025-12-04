Chi è Federica la dama del trono over di Uomini e Donne che sta conoscendo Alessio e Gianmaria

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica è uno dei volti del trono Over di Uomini e Donne. Arrivata da poco nello studio di Maria De Filippi, ha subito attirato l’attenzione Alessio Pili Stella e Gianmaria. Su di lei circolano ancora poche informazioni: avrebbe un’età compresa tra i 30 e i 40 anni e sarebbe di origine piemontese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

