Chi è EroCaddeo finalista di X Factor | curiosità e vita privata

Erocaddeo è il concorrente del team di Achille Lauro, che stasera si contenderà il titolo di vincitore della diciannovesima edizione di X Factor. eroCaddeo, all’anagrafe Damiano Caddeo, è un cantautore pop dall’anima delicata. Appena dodicenne perde il padre per un incidente sul lavoro e da quel momento si rifugerà nella scrittura, grazie al supporto di un’insegnante che ha contribuito allo sviluppo del suo talento. Le sue canzoni trasformano esperienze personali in racconti universali, capaci di toccare chi ascolta fin dal primo ascolto, grazie a una scrittura diretta, emotiva e autentica. Nato a Modena, cresciuto in Sardegna e oggi di base a Torino, porta con sé un bagaglio di distanze, ritorni e nuovi inizi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è EroCaddeo, finalista di X Factor: curiosità e vita privata

