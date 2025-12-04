Chi è Elena Mistrello l’illustratrice-attivista italiana cacciata dalla Francia
La fumettista italiana Elena Mistrello, invitata in Francia al festival BD Colomiers, è stata respinta alla frontiera francese e rimpatriata in Italia. L’episodio è avvenuto venerdì 21 novembre, all’aeroporto di Tolosa, dove la polizia le ha impedito l’ingresso dichiarandola «una grave minaccia per l’ordine pubblico francese». Grave minaccia per l’ordine pubblico, questa è l’accusa per Elena Mistrello, illustratrice e fumettista italiana, che le è stato impedito di entrare in Francia, dove si era recata per motivi di lavoro. Dal 21 al 24, infatti, a Tolosa si è celebrato il festival di fumetto BD Colomiers, dove Mistrello avrebbe dovuto partecipare alla presentazione della traduzione francese di Sindrome Italia, il libro che ha pubblicato nel 2021 (BeccoGiallo) con Tiziana Francesca Vaccaro e che da poco è stato stampato in Francia dall’editore PresqueLune. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
