Chi è Delia tra i finalisti di X Factor | vita privata e curiosità

La concorrente del team di Jake La Furia, Delia è approdata alla finale di X Factor, che la vedrà impegnata stasera sul palco di Piazza Del Plebiscito di Napoli. Nata a Catania nel 1999, Delia Buglisi porta nella sua musica le radici della sua terra. Cantautrice e interprete, cresce a Paternò nella provincia del capoluogo siciliano, dove unisce formazione accademica e istinto viscerale, trasformando il siciliano in lingua universale e in voce autentica del suo mondo interiore. Dopo aver conseguito la laurea a ciclo unico (triennale e magistrale) al Conservatorio di Catania, sceglie di seguire con dedizione la sua vocazione artistica, intrecciando la solidità degli studi classici con la spontaneità della scrittura cantautorale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Delia, tra i finalisti di X Factor: vita privata e curiosità

