Chi è davvero il ghepardo il mammifero più veloce del mondo
Il ghepardo (Acinonyx jubatus) grazie alla capacità di raggiungere i 128 kmh è il mammifero terrestre più veloce. Ma la sua sopravvivenza è in pericolo a causa dell'uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
