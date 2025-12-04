Chi critica Israele è antisemita | Avs furiosa contro la proposta del Pd

Un ddl a firma di Graziano Delrio (Pd) propone di adottare le definizione di antisemitismo dell'Ihra, un'organizzazione internazionale dedicata alla memoria dell'Olocausto. Questa considera antisemitismo anche alcune critiche radicali allo Stato di Israele, e per questo ha attirato contestazioni nel centrosinistra. Ecco cosa dice il testo della legge. 🔗 Leggi su Fanpage.it

