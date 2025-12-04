Cheetah e non solo | ponte dell’Immacolata all’Hotel Costez

Sbircialanotizia.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dicembre si apre in Franciacorta con tre notti pensate per chi vive la musica come un rito collettivo. AllHotel Costez di Cazzago San Martino, il weekend dellImmacolata diventa una parentesi speciale: energia femminile, eleganza, spirito natalizio e quell’accoglienza che ha reso il locale un riferimento della notte bresciana. Il weekend dell’Immacolata In occasione del ponte . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

cheetah e non solo ponte dell8217immacolata all8217hotel costez

© Sbircialanotizia.it - Cheetah e non solo: ponte dell’Immacolata all’Hotel Costez

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Cheetah Ponte Dell8217immacolata All8217hotel