Checco Zalone torna al cinema con Buen Camino il giorno di Natale | ecco il trailer del nuovo film
Checco Zalone tornerà al cinema il 25 dicembre con il suo nuovo film “Buen Camino” assieme a Beatriz Arjona e Letizia Arnò. Tutto ruota attorno alla figura di Checco che ha una vita agiata e comodissima e non potrebbe essere altrimenti visto che è il figlio unico di Eugenio Zalone, un ricchissimo produttore di divani. Spiaggiato in piscina nelle sue ville lussuose, un numero imprecisato di filippini a servizio, una giovanissima modella messicana come fidanzata, vacanze sul suo yacht in compagnia di amici con i quali condivide la passione del non voler lavorare; si direbbe una vita davvero invidiabile visto che non gli manca niente ma proprio niente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Buen Camino è la nuova commedia natalizia di Checco Zalone e Gennaro Nunziante, in arrivo al cinema il 25 dicembre. - facebook.com Vai su Facebook
Checco Zalone in aeroporto. Era li, tranquillo, come uno qualsiasi... ma l'energia che porta con sé è unica. Abbiamo scambiato due parole, un sorriso, e mi ha lasciato un bel ricordo. A volte la vita ti sorprende nei momenti più normali. #CheccoZalone #Incontr Vai su X
