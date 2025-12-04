Checco Zalone torna al cinema con Buen Camino il giorno di Natale | ecco il trailer del nuovo film

Checco Zalone tornerà al cinema il 25 dicembre con il suo nuovo film “Buen Camino” assieme a Beatriz Arjona e Letizia Arnò. Tutto ruota attorno alla figura di Checco che ha una vita agiata e comodissima e non potrebbe essere altrimenti visto che è il figlio unico di Eugenio Zalone, un ricchissimo produttore di divani. Spiaggiato in piscina nelle sue ville lussuose, un numero imprecisato di filippini a servizio, una giovanissima modella messicana come fidanzata, vacanze sul suo yacht in compagnia di amici con i quali condivide la passione del non voler lavorare; si direbbe una vita davvero invidiabile visto che non gli manca niente ma proprio niente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

