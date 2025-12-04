Medusa ha pubblicato il primo trailer di Buen Camino, il nuovo film con Checco Zalone; il comico pugliese, dopo il moderato successo di Tolo Tolo, sua prima regia, torna ad affidarsi alle mani esperte di Gennaro Nunziante, qui anche co-sceneggiatore (insieme allo stesso Zalone) oltre che regista. Il momento che tutti stavamo aspettando Fuori ora il poster ufficiale di #BuenCamino, il nuovo film di #CheccoZalone, diretto da Gennaro Nunziante. In uscita al cinema a Natale Prodotto da Indiana Production con Medusa Film, in collaborazione con MZL e Netflix. pic.twitter.comBF1U8vIyQx — Medusa Film (@medusafilm) November 25, 2025 Buen Camino parla di Checco, sfaticato milionario perdigiorno ce si troverà all’improvviso costretto a ridiscutere la propria esistenza dorata, allorchè la figlia minorenne, che egli non vede da tempo, decide di fuggire per intraprendere il cammino più famoso di tutti, quello di Compostela. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Checco Zalone torna al cinema a Natale: il trailer di Buen Camino fa già impazzire il web