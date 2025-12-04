Checco Zalone torna a Natale | il trailer di Buen Camino mostra un padre in crisi

Checco Zalone torna al cinema con Buen Camino, il suo nuovo film diretto da Gennaro Nunziante che arriverà nelle sale italiane il 25 dicembre con Medusa Film. E giovedì 4 dicembre è stato lanciato il primo trailer ufficiale, della durata di 1 minuto e 41 secondi, disponibile sulla piattaforma Youtube. Ma di cosa parla effettivamente la pellicola scritta dallo stesso Nunziante insieme a Luca Medici, il nome all’anagrafe del celebre comico pugliese? Il protagonista Checco vive un’esistenza da sogno: è l’unico figlio di Eugenio Zalone, ricchissimo produttore di divani, e trascorre le giornate spiaggiato in piscina nelle sue ville lussuose. 🔗 Leggi su Cultweb.it

