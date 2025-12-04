Checco Zalone torna a Natale | il trailer di Buen Camino mostra un padre in crisi

Cultweb.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Checco Zalone torna al cinema con Buen Camino, il suo nuovo film diretto da Gennaro Nunziante che arriverà nelle sale italiane il 25 dicembre con Medusa Film. E giovedì 4 dicembre è stato lanciato il primo trailer ufficiale, della durata di 1 minuto e 41 secondi, disponibile sulla piattaforma Youtube. Ma di cosa parla effettivamente la pellicola scritta dallo stesso Nunziante insieme a Luca Medici, il nome all’anagrafe del celebre comico pugliese? Il protagonista Checco vive un’esistenza da sogno: è l’unico figlio di Eugenio Zalone, ricchissimo produttore di divani, e trascorre le giornate spiaggiato in piscina nelle sue ville lussuose. 🔗 Leggi su Cultweb.it

checco zalone torna a natale il trailer di buen camino mostra un padre in crisi

© Cultweb.it - Checco Zalone torna a Natale: il trailer di Buen Camino mostra un padre in crisi

