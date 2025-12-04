checco zalone sulle tracce della figlia scomparsa nel trailer di buen camino

Risate e gag nel primo trailer della nuova commedia natalizia di Checco Zalone e Checco Nunziante, in arrivo al cinema il 25 dicembre. Una vita al massimo a cui la paternità darà una brusca frenata, spingendo anche il genitore più irresponsabile e godereccio a fermarsi a riflettere. La nuova commedia di Checco Zalone, Buen Camino, punta a fondere le gag politicamente scorrette del comico pugliese con i buoni sentimenti. O almeno ci prova, come mostra il primo trailer svelato durante le Giornate Professionali di Cinema di Sorrento. Buen Camino, pronto a svelare l'ennesima maschera comica del comico campione di incassi, arriverà nei cinema a partire dal 25 dicembre distribuito da Medusa Film e prodotto da Indiana Production con Medusa Film e in collaborazione . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

