Checco Zalone ecco il trailer di Buen Camino il suo nuovo film nei cinema a Natale
Checco Zalone torna sul grande schermo con Buen Camino, ecco il trailer del nuovo film diretto da Gennaro Nunziante: una commedia on the road tra satira, paternità e viaggio di formazione, in uscita a Natale. Ecco il trailer di Buen camino, il film con cui Checco Zalone torna protagonista sul grande schermo in una storia ambientata lungo il cammino di Santiago di Compostela, tra incontri improbabili, ostacoli inattesi e una relazione padre-figlia tutta da ricostruire. Indiana Production e Medusa Film riportano così sul grande schermo la coppia artistica formata da Luca Medici e Gennaro Nunziante, già artefici dei maggiori successi comici degli ultimi anni, con un nuovo progetto che combina lo humour tipico di Zalone – reduce da trionfali tour teatrali – con un percorso di trasformazione personale dalle sfumature emotive e sorprendenti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
