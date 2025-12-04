Checco Zalone ecco Buen Camino | trailer e data di uscita del film
Un’attesa lunga quasi sei anni sta per finire. Checco Zalone è infatti pronto a tornare al cinema con il suo sesto film in carriera, Buen Camino, in uscita il 25 dicembre 2025 per Medusa Film. Il comico barese campione di incassi, assente dalle sale dal primo gennaio 2020 quando rilasciò Tolo Tolo, si cala stavolta nei panni di un miliardario eccentrico ed egocentrico che si vede costretto a percorrere il Cammino di Santiago di Compostela per ritrovare sua figlia, svanita nel nulla. In occasione delle Giornate professionali di cinema a Sorrento è stato mostrato finalmente il primo e divertentissimo trailer, ricco di gag che faranno ridere milioni di spettatori in sala. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altre letture consigliate
Cammini d'Italia. . Buen camino: finalmente sappiamo la trama del nuovo film di Checco Zalone! #buencamino #checcozalone #cammini @checcozalone - facebook.com Vai su Facebook
? #BuenCamino, #CheccoZalone: trama e immagini del film in uscita a Natale ? @Mariovai98 Vai su X
Il trailer ufficiale di ‘Buen Camino’: Checco Zalone prepara l’assalto al botteghino - Un ricco figlio di papà abituato a piscina e yacht super lusso, è costretto a inseguire la figlia adolescente lungo il cammino di Santiago. Secondo quotidiano.net
Buen Camino: ecco il trailer ufficiale del nuovo film con Checco Zalone! - Arriverà nei cinema il giorno di Natale Buen Camino, il nuovo atteso (per 6 anni) film con Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante. Lo riporta comingsoon.it
Buen Camino, il primo trailer e la trama del film con Checco Zalone - Rilasciato il trailer di Buen Camino, il nuovo film con Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante. Come scrive ciakmagazine.it
Checco Zalone sulle tracce della figlia scomparsa nel trailer di Buen Camino - Risate e gag nel primo trailer della nuova commedia natalizia di Checco Zalone e Checco Nunziante, in arrivo al cinema il 25 dicembre. Secondo movieplayer.it
Le prime immagini e la trama definitiva di “Buen Camino” di Checco Zalone - Il comico pugliese interpreta un arricchito, eccentrico, egoriferito che intraprende un viaggio catartico in cerca della figlia ... Da iodonna.it
Il Buen Camino di Checco Zalone ha inizio! Eccolo nel trailer del film - Il trailer di Buen Camino: Checco Zalone interpreta un ricchissimo figlio di papà che segue la figlia sul Cammino di Santiago... Secondo bestmovie.it