In una partita di calcio, arrotondando per eccesso, si effettuano mille passaggi. Quanti di questi saranno decisivi per il risultato finale? Due? Tre? Quattro? Cinque? Se vogliamo essere di manica larga, e aggiungere anche quelli potenzialmente decisivi, cioè quei passaggi che portano al tiro, sprecati da chi doveva convertirli in gol, possiamo arrivare a 10, sempre facendo una media a occhio, che vuol dire che in una partita ce ne saranno di più e in un'altra di meno. Dieci diviso mille fa 0.01. Possiamo quindi affermare che appena l’1% dei passaggi di una partita sono passaggi che - effettivamente - possono o quanto meno dovrebbero portare al gol. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Che cos'è un passaggio riuscito?