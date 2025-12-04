Che cos’è un passaggio riuscito?
In una partita di calcio, arrotondando per eccesso, si effettuano mille passaggi. Quanti di questi saranno decisivi per il risultato finale? Due? Tre? Quattro? Cinque? Se vogliamo essere di manica larga, e aggiungere anche quelli potenzialmente decisivi, cioè quei passaggi che portano al tiro, sprecati da chi doveva convertirli in gol, possiamo arrivare a 10, sempre facendo una media a occhio, che vuol dire che in una partita ce ne saranno di più e in un'altra di meno. Dieci diviso mille fa 0.01. Possiamo quindi affermare che appena l’1% dei passaggi di una partita sono passaggi che - effettivamente - possono o quanto meno dovrebbero portare al gol. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
