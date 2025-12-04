Charlie Kirk tra i nomi più ricercati su Google dagli italiani nel 2025 | 45 milioni di visualizzazioni su Wikipedia da tutto il mondo

La morte di Charlie Kirk non ha soltanto scombussolato la galassia conservatrice occidentale, ma ha anche avuto un grande effetto nelle ricerche su Google. Secondo le analisi di Mountain View, relativa a un’indagine che ha coperto il territorio italiano, tra i nomi più ricercati c’è quello del Fondatore di Turning point Usa. La morte del 31enne vicino alla famiglia Trump, oltre che grande amico di Donald Trump, ha dominato per diverso tempo anche le pagine dei quotidiani nazionali. Con lui c’è anche il calciatore Diogo Jota, morto in un incidente d’auto a Zamora, in Spagna, il 3 luglio 2025. Tra i tanti addii dell’ultimo anno, che forse hanno catturato l’attenzione delle persone interessate a ricostruire il percorso del tempo, figurano anche quelli di Pippo Baudo, Eleonora Giorgi, Giorgio Armani, Ozzy Osbourne, Robert Redford, Alvaro Vitali e le Gemelle Kessler. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Charlie Kirk tra i nomi più ricercati su Google dagli italiani nel 2025: 45 milioni di visualizzazioni su Wikipedia da tutto il mondo

