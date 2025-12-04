Chanel trasforma la metropolitana di New York in un set cinematografico sotterraneo per il suo Métiers d’Art

Chanel è tornata a New York con un gesto che sa di dichiarazione d’amore alla città: il Métiers d’Art 2026 si è svolto sotto il livello stradale, nella piattaforma abbandonata del Bowery, dove vibrazioni metropolitane e artigianalità d’alta moda si sono intrecciate in un racconto quasi cinematografico. Matthieu Blazy, alla sua prima collezione Métiers d’Art per la maison, ha scelto di scendere nel cuore della città e ascoltarne il ritmo, orchestrando un’esperienza immersiva che ha trasformato un tratto di subway in un universo Chanel parallelo. Quasi un po’ più approchable? Chanel per il suo Métiers d’Art trasforma il sottosuolo nel suo palcoscenico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chanel trasforma la metropolitana di New York in un set cinematografico sotterraneo per il suo Métiers d’Art

Altri contenuti sullo stesso argomento

Per la sua prima collezione #Chanel “Métiers d’Art”, #MatthieuBlazy trasforma le modelle nelle protagoniste di uno show corale che celebra gli archetipi delle donne newyorkesi, proprio come quelle che si incontrano ogni giorno in metropolitana. Dalla student - facebook.com Vai su Facebook

Chanel Métiers d’Art rende omaggio a New York, trasformando la metropolitana in cinema del quotidiano - In una metropoli che ogni giorno è palcoscenico diffuso di identità, possibilità infinite e immaginazione, Matthieu Blazy traduce lo spirito urbano in eleganza caleidoscopica ... Lo riporta vanityfair.it

La sfilata Chanel Métiers d'art 2025 2026, a New York, mixa l'alta artigianalità alla cultura pop - Per la sua prima sfilata Métiers d'art, Matthieu Blazy mette in scena un racconto urbano nel contesto “democratico” della metropolitana newyorkese. Come scrive vogue.it

Alla sfilata Métiers d’Art di Chanel, l'attrice è la regina del parterre con uno chignon punk e stile androgino - L'attrice e regista 35enne si prende la scena al défilé Métiers d’Art 2026 con un hair look punk, e trucco delicato chic. Scrive iodonna.it

Chanel, che show nel metrò: la sfilata spettacolo a New York - Chanel Metiers d'art 2026, firmata per la prima volta dal direttore artistico Matthieu Blazy, è stata presentata in una fermata del metrò di New York ... Da tgcom24.mediaset.it

La sfilata Chanel Métiers d’art 2026 a New York - È un luogo pieno di incontri enigmatici ma meravigliosi, uno scontro di archeti ... Segnala style.corriere.it

Gli stivali Chanel ispirati a Wonder Woman conquistano la metropolitana di New York, mostrando la nuova eroina contemporanea - La prima a indossarli è stata Lynda Carter nella serie Wonder Woman del 1976, oggi per la seconda sfilata presentata da Matthieu Blazy, i red boots dai super poteri entrano nel guardaroba della nuova ... Segnala vogue.it