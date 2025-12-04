Cgil la chiamata alle armi del sindacalista | Oggi pronti a picchiarsi con la polizia

Pronti a "picchiarsi con la polizia". Parole e musica di Franco Grondona, storico sindacalista della Fiom, la cui chiamata alle armi arriva il giorno precedente dello sciopero generale dei metalmeccanici a Genova. "Giovedì (oggi, 4 dicembre) credo che marceremo verso la Prefettura", premette. E ancora, Grondona la spara: "Ciò che ci propone il Governo a Genova si chiama vasellina", aggiunge con particolare finezza. "650 lavoratori non vanno in cassa integrazione perché c'è la continuità produttiva, giocheranno a scacchi o a scopa in fabbrica senza poter lavorare in attesa che forse a fine febbraio venga riaperto il secondo altoforno di Taranto, 'forse' perché è da una vita che dev'essere riaperto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Cgil, la chiamata alle armi del sindacalista: "Oggi pronti a picchiarsi con la polizia"

