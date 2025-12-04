Cessione di crediti di imposta sequestro per circa 39 milioni di euro

Tempo di lettura: 2 minuti I Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sottoponendo a vincolo cautelare crediti d’imposta ancora giacenti sui cassetti fiscali per circa 39 Milioni di Euro. L’applicazione della misura cautelare reale trae origine da complesse attività di indagine svolte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Mondragone con il coordinamento della Procura Sammaritana nel settore del contrasto alle frodi in materia di cessioni di crediti di imposta agevolati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cessione di crediti di imposta, sequestro per circa 39 milioni di euro

Altre letture consigliate

Andrea Trupia, Direttore Divisione Factoring Banca SISTEMA, sarà oggi ospite del Webinar gratuito “Fatti di Factoring”, organizzato da Exprivia. Un’occasione importante per parlare di factoring e per approfondire il tema della cessione dei crediti sanitari. Scop - facebook.com Vai su Facebook

Il conferimento di azienda brucia il contatore della cessione dei crediti ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/il-conferi… Vai su X

Crediti d’imposta fittizi per ristrutturazioni mai fatte: sequestro da oltre 400mila euro, imprenditore denunciato - Pisa, 21 febbraio 2025 – La guardia di finanza di Pisa, coordinata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna, ha eseguito un sequestro preventivo di oltre 400mila euro in crediti d ... Come scrive lanazione.it

Gdf, sequestri crediti di imposta Superbonus per oltre un milione. Tre indagati - I fatti contestati ad una impresa edile riguardano la ristrutturazione edilizia di un condominio di Lamezia Terme ... Scrive catanzaroinforma.it

Truffa coi crediti di imposta: sequestro milionario - I finanzieri del Comando Provinciale di Latina hanno proceduto a dare esecuzione a un’ordinanza di applicazione di una misura cautelare reale emessa dal G . Scrive latinacorriere.it

Superbonus e crediti d'imposta inesistenti: sequestro da un milione ad un'impresa di Lamezia. Tre indagati - Si è conclusa la fase delle indagini preliminari di un’articolata indagine di polizia giudiziaria, svolta dai militari del Comando Provinciale Catanzaro e ... Scrive msn.com

Brescia, sequestrati 183 mln di crediti d’imposta generati illecitamente - I Finanzieri del Gruppo di Brescia, nell'ambito di un'attività di polizia giudiziaria sul corretto utilizzo di crediti fiscali "IVA" e "D. Da notizie.tiscali.it

Crediti fittizi per bonus facciate, sequestri per 9 milioni - Al termine di un'articolata indagine diretta dalla Procura di Pistoia, i finanzieri del Nucleo di polizia economico- Scrive ansa.it