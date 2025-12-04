Cesena e Padova ricordi opposti Il match della A e lo spareggio incubo

Una pagina che portò in seguito al profumo di serie A (all’Euganeo, 9 maggio 2014), un’altra che brucia ancora a distanza di oltre 31 anni per lo spareggio per la massima serie perso 2-1 sul neutro di Cremona il 15 giugno 1994. Delle trentasei partite complessivamente disputate tra Padova e Cesena questi i due ricordi opposti, uno splendido e l’altro atroce in una sfida dal bilancio in generale equilibrato: 14 vittorie dei veneti, 12 dei romagnoli e 10 pareggi. L’ultima volta che le due formazioni hanno incrociato i tacchetti, al Manuzzi, in Coppa Italia, il 4 agosto dello scorso anno. Vinse 3-1 e si qualificò per il match di Verona il Cesena di Mignani che andò in gol con Kargbo al 9’ pt, raddoppio di Shpendi al 38’ pt, accorciò l’ex Bortolussi al 28’ st, blindò la gara Francesconi al 41’ st. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena e Padova, ricordi opposti. Il match della A e lo spareggio incubo

