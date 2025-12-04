Il contrabbassista e bassista Cesare Pizzetti torna con un nuovo album, “Make It Happen”, pubblicato da Irma Records. Interamente composto da brani originali, il disco mette in luce la poliedricità di Pizzetti, che alterna contrabbasso e basso elettrico con un approccio musicale ricco di calore, lirismo e groove. Accompagnato da un ensemble di rilievo della scena jazz italiana, l’album vede Maxx Furian alla batteria, Tullio Ricci al sax tenore e Leo Dalla Cort al pianoforte e tastiere. La presenza del trombettista internazionale Flavio Boltro impreziosisce alcuni brani con energia e raffinatezza, rendendo l’album un progetto corale basato sull’interplay e sull’ascolto reciproco. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Cesare Pizzetti pubblica “Make It Happen”, un viaggio tra jazz, groove e improvvisazione