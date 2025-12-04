Cervo travolto sulla strada | per l' animale non c’è stato niente da fare

È sbucato dal nulla e l’impatto è stato inevitabile: è quanto successo alcune sere fa a Prato allo Stelvio, quando un’auto ha investito, senza riuscire a evitarlo, un cervo. Lo schianto è avvenuto sul rettilineo che collega Prato con la frazione di Spondigna.Sul posto sono subito arrivati i. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Cervo travolto sulla strada: per l'animale non c’è stato niente da fare

