Cervinara Borgo Castello si trasforma in un villaggio natalizio

Avellinotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 e 21 dicembre Borgo Castello di Cervinara ospiterà “La Sagra a Natale”, l’evento organizzato dall’Associazione Il Mastio che punta a valorizzare tradizioni, sapori e identità del territorio attraverso un percorso immersivo tra luci, musica e prodotti tipici.Per due giorni, i vicoli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

