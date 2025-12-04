Cervinara Borgo Castello si trasforma in un villaggio natalizio

Il 20 e 21 dicembre Borgo Castello di Cervinara ospiterà “La Sagra a Natale”, l’evento organizzato dall’Associazione Il Mastio che punta a valorizzare tradizioni, sapori e identità del territorio attraverso un percorso immersivo tra luci, musica e prodotti tipici.Per due giorni, i vicoli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Cervinara, Borgo Castello si trasforma in un villaggio natalizio

Leggi anche questi approfondimenti

Tutti alla Sagra del Tartufo i giorni 5/6/7 Dicembre a Cervinara provincia di Avellino al Borgo Pirozza.. - facebook.com Vai su Facebook

Go!2025: Borgo Castello protagonista della rigenerazione urbana - La primavera e l'estate a Borgo Castello a Gorizia sono ricche di decine di eventi e momenti di svago: laboratori creativi a cielo aperto per grandi e bambini, passeggiate storiche, visite ... Segnala ansa.it