Cerca ciò che vedi | Guida alla ricerca visiva con IA

Spesso le parole non bastano per descrivere un problema meccanico, una pianta esotica o uno strano simbolo apparso sul cruscotto dell'auto. La ricerca testuale ha un limite fisico: serve conoscere il nome di ciò che si cerca. La ricerca visiva abbatte questa barriera, trasformando la fotocamera in un occhio intelligente collegato a internet. Oggi non serve più digitare: l'intelligenza artificiale permette di "guardare" video e ascoltare domande complesse, fungendo da interprete tra noi e il mondo reale. Per non limitarsi all'uso superficiale e capire come l'IA sta cambiando il modo di interrogare il web, seguiamo la rotta di Navigaweb attraverso le funzioni nascoste, le novità video del 2025 e le integrazioni desktop che molti ignorano. 🔗 Leggi su Navigaweb.net