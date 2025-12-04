C’era davvero tutta la sua voglia di vivere | il figlio di Paola Marella ricorda la mamma con alcune fotografie inedite

“Abbiamo trovato la cartella dopo che se n’era già andata, ma dentro c’era davvero tutta la sua voglia di vivere “. A poco più di un anno dalla morte di Paola Marella, il figlio Nicola ha condiviso alcune immagini inedite della mamma. Gli scatti sono stati postati sul profilo Instagram dell’architetto, rimasto attivo dopo la sua scomparsa. L’account è gestito da Nicola e dal padre Domenico, che tengono vivo il ricordo della mamma e moglie anche grazie alla Fondazione Paola Marella. Quest’ultima è nata con l’obiettivo di “migliorare l’approccio alla diagnosi e alla cura dell’adenocarcinoma al pancreas”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

