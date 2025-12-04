CEO Italian Summit premiati i migliori capitani d' impresa 2025

Premiazione dei 17 Capitani d'impresa più innovativi e di successo dell'anno, secondo la classifica Forbes, nella serata conclusiva, all'Hotel Principe di Savoia a Milano, dell'undicesima edizione del CEO Italian Summit & Awards, l'evento pensato per far incontrare la più grande community italiana dedicata al top management organizzato da Business International, la knowledge unit di Fiera Milano, in collaborazione con Forbes Italia, che ha registrato la partecipazione di oltre 200 tra amministratori delegati, imprenditori, direttori generali, presidenti di enti istituzionali e fondazioni, opinion leader e accademici in ambito economico finanziario e ha visto l'intervento di campioni sportivi, olimpici e paralimpici, a pochi mesi dalle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

