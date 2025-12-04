Centrale Enel | incontro in Confindustria ancora nubi sul futuro dei lavoratori indotto
BRINDISI - Gli operai della Sir, che fa parte dell'indotto della centrale Enel di Brindisi, a fine anno rischiano di restare senza occupazione: sono 50. E non sono solo loro che potrebbero perdere il posto di lavoro, il processo di decarbonizzazione porta con sé molte incognite, soprattutto per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
