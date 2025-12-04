Centocinquant’anni di Santa Maria delle Grazie e del quartiere Centro Papa Giovanni XXIII
Bergamo. La Rete Centro Papa Giovanni XXIII organizza la mostra “”, dedicata alla costruzione della chiesa omonima e alla nascita del quartiere sviluppatosi, nel XIX secolo, lungo l’asse urbano che collega Porta Nuova alla Stazione ferroviaria. L’esposizione sarà allestita presso il Chiostro delle Grazie dal 28 novembre al 14 dicembre 2025, con ingresso libero. L’inaugurazione è prevista per venerdì 28 novembre alle ore 18:30, sempre nel Chiostro delle Grazie. Il percorso espositivo, curato da Francesco Macario, propone un racconto storico e visuale costruito attraverso mappe, disegni e fotografie d’epoca provenienti da diverse fonti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
