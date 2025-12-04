Centinaia di persone alla fiaccolata antifascista in centro | Ravenna non dimentica la propria storia

Si è svolta nel tardo pomeriggio di giovedì in città la fiaccolata democratica e antifascista promossa dal sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, e dal presidente provinciale di Anpi, Renzo Savini, promossa a seguito della manifestazione dell'ultradestra, "Remigrazione", in zona stazione. Alla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Si è svolta nel tardo pomeriggio di giovedì in città la fiaccolata democratica e antifascista promossa dal sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, e dal presidente provinciale di Anpi, Renzo Savini,

