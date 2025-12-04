Centinaia di persone alla fiaccolata antifascista in centro | Ravenna non dimentica la propria storia

Si è svolta nel tardo pomeriggio di giovedì in città la fiaccolata democratica e antifascista promossa dal sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, e dal presidente provinciale di Anpi, Renzo Savini, promossa a seguito della manifestazione dell'ultradestra, "Remigrazione", in zona stazione.

Centinaia di persone alla fiaccolata antifascista in centro: "Ravenna non dimentica la propria storia" - Si è svolta nel tardo pomeriggio di giovedì in città la fiaccolata democratica e antifascista promossa dal sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, e dal presidente provinciale di Anpi, Renzo Savini, ... Da ravennatoday.it

Il sindaco e i Partigiani: «Una fiaccolata democratica e antifascista il 4 dicembre a Ravenna» - quando 56 persone, fra cui molti bambini, vennero trucidate dagli occupanti ... Scrive ravennaedintorni.it

Una fiaccolata democratica e antifascista nel giorno della Liberazione di Ravenna. L’annunciano sindaco e Anpi - Nel giorno dell’81° anniversario dell’eccidio di Madonna dell’Albero, il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni ha annunciato una fiaccolata democratica ... Da ravennanotizie.it