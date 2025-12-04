Cent’anni dopo l’ultima rappresentazione Aida torna al teatro Amintore Galli

Riminitoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come da tradizione, Rimini inaugura il nuovo anno nel segno della grande lirica. Giovedì, 1 gennaio, alle ore 17,30, al teatro Amintore Galli va in scena Aida, melodramma in quattro atti di Giuseppe Verdi su libretto di Antonio Ghislanzoni, uno dei capolavori assoluti del repertorio operistico. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

