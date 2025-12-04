«Non si mettono le mutande alle parole». La massima di Aldo Busi descrive alla perfezione una vicenda grottesca, al centro di uno scontro culturale, politico ed ideologico. Perché spulciando bene tra chi ha firmato la lettera con la quale si chiedeva il boicottaggio della casa editrice “Passaggio al Bosco” dalla fiera della piccola e media editoria Più Libri più liberi di Roma, è emersa un'anomalia davvero interessante. Accanto a un folto gruppo di intellettuali (Alessandro Barbero, Christian Raimo, Antonio Scurati, Zerocalcare, Carlo Ginzburg, Daria Bignardi e Caparezza) vi è anche una casa editrice fortemente identitaria (ma rossa come il fuoco) denominata “Red Star Press”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Censurano l'editore di estrema destra ma stanno zitti su chi pubblica Br e Stalin