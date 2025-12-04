Cena stellata e solidale all’Antoniano chef e menù | ecco quando
Bologna, 4 dicembre 2025 – La tradizionale cena di Natale dell’ Antoniano torna anche quest’anno con l’evento ‘ Un Piatto d’Oro, un Gesto d’Amore ’ lunedì 15 dicembre alle 19.30 presso la Mensa Padre Ernesto. L’invito è esteso a tutti per passare una serata gustando del buon cibo e allo stesso tempo dedicare un po’ del proprio tempo alla cura e al sostegno dei più bisognosi, infatti l’intero ricavato dell’evento sarà destinato a sostenere le 123 famiglie in difficoltà che Antoniano aiuta e accompagna quotidianamente.. Un menù stellato Prima della cena si terrà un aperitivo a cura della cucina dell’Antoniano e a seguire il menù sarà composto dai piatti firmati da grandi chef - Max Poggi, Francesco Carboni e Josefina Zojza - che costruiranno un percorso culinario incentrato sulle eccellenze gastronomiche del nostro territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
