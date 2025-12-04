Celebrazioni in onore di Santa Barbara Patrona dei vigili del fuoco e delle Forze armate

Messinatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta questa mattina in Cattedrale la Messa solenne in onore di Santa Barbara, Patrona del Corpo dei Vigili del Fuoco, della Marina Militare e degli Artiglieri dell’Esercito Italiano. La celebrazione eucaristica è stata presieduta da S.E. l’Arcivescovo Monsignor Giovanni Accolla, alla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

celebrazioni in onore di santa barbara patrona dei vigili del fuoco e delle forze armate

© Messinatoday.it - Celebrazioni in onore di Santa Barbara, Patrona dei vigili del fuoco e delle Forze armate

