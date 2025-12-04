Celebrazioni in onore di Santa Barbara Patrona dei vigili del fuoco e delle Forze armate
Si è svolta questa mattina in Cattedrale la Messa solenne in onore di Santa Barbara, Patrona del Corpo dei Vigili del Fuoco, della Marina Militare e degli Artiglieri dell’Esercito Italiano. La celebrazione eucaristica è stata presieduta da S.E. l’Arcivescovo Monsignor Giovanni Accolla, alla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
MARINA MILITARE: LE CELEBRAZIONI IN ONORE DELLA PATRONA SANTA BARBARA A TARANTO Riceviamo e pubblichiamo una nota dal Comando Sud della M.M. di Taranto in merito ai festeggiamenti per la patrona Santa Barbara, il cui culto è molto a
Celebrazioni in onore di Santa Barbara - Marinari e vigili del fuoco, ma anche artificieri e minatori festeggiano la patrona di chi rischia la vita con il proprio lavoro
4 dicembre: celebrazione liturgica per Santa Barbara a Bracciano - Celebrata a Bracciano la liturgia per Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, della Marina Militare, degli Artiglieri, dei Minatori
A Pozzallo celebrazione in onore della Patrona della Marina Militare Santa Barbara - Questa mattina, presso la Chiesa della Madonna del Rosario del Comune di Pozzallo, si è svolta la celebrazione eucaristica in
A Roma le celebrazioni per Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco - I vigili del fuoco hanno celebrato, nella Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, la messa solenne di Santa Barbara officiata dal Cardinale Baldassarre Reina.
Per la festa di santa Barbara la Caserma dei Vigili del Fuoco di Rieti apre alla cittadinanza - Il 4 dicembre, giorno di santa Barbara, le celebrazioni in onore della Patrona di Rieti e santa protettrice dei Vigili del Fuoco, proseguiranno come ogni anno con l'apertura alla cittadinanza della ca
Santa Barbara, celebrazioni a Mestre e Venezia - Le celebrazioni proseguiranno in serata con una solenne liturgia nella chiesa di Santa Barbara a Mestre, presieduta dal patriarca Francesco Moraglia.