Ceccon e Mora in finale con lo stesso tempo nei 100 dorso agli Europei in vasca corta

Saranno due gli azzurri nella finale di domani dei 100 dorso uomini agli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), Thomas Ceccon e Lorenzo Mora hanno centrato l’obiettivo, curiosamente siglando lo stesso tempo di ingresso (4° in 50?07). Una prestazione tutta da interpretare per il campione olimpico che, stando anche alle sue parole a bordo vasca, si è un po’ gestito dopo aver coperto il primo 50 in 23?83. In sostanza, la solita prova un po’ in gestione del fuoriclasse vicentino che domani cercherà di abbattere il muro dei 50? per provare a prendersi l’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ceccon e Mora in finale con lo stesso tempo nei 100 dorso agli Europei in vasca corta

