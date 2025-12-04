CdM approvato Ddl delega sull' Edlizia

Servizitelevideo.rai.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

22.26 Via libera da parte del Consiglio dei ministri al disegno di legge di delega al governo per l'adozione del Codice dell'edilizia e delle costruzioni. L'obiettivo: una organica revisione in materia di edilizia e di sicurezza delle costruzioni, che mira a semplificare i procedimenti amministrativi. L'esame del disegno di legge per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo è invece stato rinviato al prossimo CdM. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

