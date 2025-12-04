Il girone A di Prima categoria ha una nuova capolista: la Falco Acqualagna. Con il recupero di ieri l’ Atletico Mondolfo ha agguantato al secondo posto il Pantano. In fondo alla graduatoria la Delfino Fano che sabato a Belforte all’Isauro ha colto la prima vittoria stagionale. L’undicesima giornata ha fatto registrare cinque vittorie di cui ben quattro ottenute dalle viaggianti. I numeri. L’Avis Sassocorvaro dopo 5 risultati utili consecutivi (4 vittorie) e 2 sconfitte sabato si è preso i 3 punti sul campo del Muraglia. 16 i gol dell’ultimo weekend. La Delfino Fano ha il triste record del peggior attacco del girone (solo 5 gol realizzati) e della peggior difesa (23 gol subiti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Cazzola trascina la Falco. Muraglia cambia guida