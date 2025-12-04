Cavo Dragone frena sui cyberattacchi Meloni lo fulmina | Misurare le parole

L’ammiraglio vede Tajani. E precisa: «Quella Atlantica resta un’alleanza difensiva». Continua a far discutere l’intervista rilasciata da Giuseppe Cavo Dragone al Financial Times. Rispondendo alle domande del quotidiano britannico, l’ammiraglio italiano, ex capo di Stato maggiore della Difesa e attuale presidente del comitato militare dell’Alleanza atlantica, aveva dichiarato: «La Nato sta valutando se diventare “più aggressiva” contro la Russia» per controbattere agli attacchi ibridi di Mosca. Più nel dettaglio, Cavo Dragone aveva spiegato che «essere più aggressivi o proattivi, anziché reattivi, è qualcosa a cui stiamo pensando». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Cavo Dragone frena sui cyberattacchi. Meloni lo fulmina: «Misurare le parole»

