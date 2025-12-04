Cavi d' acciaio e trattori contro la polizia | violenza preannunciata al corteo della Fiom

- Articolo in aggiornamento - Erano state annunciate e, alla fine, le violenze al corteo della Fiom a Genova sono arrivate. Giunta davanti alla prefettura, la manifestazione ha prima effettuato una battitura sulle reti preposte dalla Polizia di Stato e poi, con l'ausilio di mezzi da lavoro, tra cui trattori, sono riusciti a strapparle, non prima di un intenso lancio di petardi e uova contro le forze dell'ordine. Utilizzando cavi d'acciaio e la forza di trazione del mezzo, hanno aperto un varco tra le macchine della polizia. Sono stati scanditi cori contro il ministro Urso e contro gli stessi agenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cavi d'acciaio e trattori contro la polizia: violenza preannunciata al corteo della Fiom

