Cavese-Benevento nessuna sorpresa | settore ospiti aperto solo ai non residenti nel Sannio
Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo le osservazioni dell’ Osservatorio Nazionale sulla Manifestazioni Sportive, nessuna sorpresa dal Gos che ha recepito le indicazioni del Casms vietando la trasferta al “Simonetta Lamberti” ai residenti nel Sannio (tutti i settori) in occasione di Cavese-Benevento in programma il 7 dicembre. Il settore ospiti resterà aperto, ma sarà possibile accedervi solo per coloro i quali non risiedono a Benevento e provincia (costo 10€+2€ di prevendita). Per il derby, come era già accaduto lo scorso anno, il club metelliano ha chiamato a raccolta i propri sostenitori con la Giornata Blufoncè (non saranno validi gli abbonamenti). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
