Caternicchia firma l’1-0 | l’Unitas Sciacca mette un piede in finale
L’Unitas Sciacca mette un primo mattone verso la finale di Coppa Italia di Eccellenza superando 1-0 il Partinicaudace nella gara d’andata disputata allo stadio Gurrera. La squadra di Toto Brucculeri ha interpretato meglio il match, dominando soprattutto il primo tempo e trovando il gol che ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
