Catania-Crotone venerdì 05 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Etnei favoriti contro i pitagorici

Infobetting.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Turno numero 17 nel girone C di Serie C che si apre con la capolista Catania di Toscano impegnata in casa contro il Crotone di Longo.  I rossazzurri vengono da 2 vittorie consecutive e hanno approfittato del passo falso della Salernitana per riprendersi la vetta del campionato. Il tecnico ex Cesena in un biennio ha rivoluzionato la piazza e la squadra e con numeri da autentico . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

catania crotone venerd236 05 dicembre 2025 ore 20 30 formazioni quote pronostici convocati etnei favoriti contro i pitagorici

© Infobetting.com - Catania-Crotone (venerdì 05 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Etnei favoriti contro i pitagorici

Approfondisci con queste news

catania crotone venerd236 05Pronostico Catania vs Crotone – 5 Dicembre 2025 - Crotone promette di accendere la serata del 5 Dicembre 2025, con fischio d’inizio previsto alle 20:30 allo Stadio Angelo Massimino. Lo riporta news-sports.it

Calcio: Crotone-Catania, otto daspo per tifosi etnei - Il Questore di Crotone, Renato Panvino, ha emesso otto provvedimenti di Daspo, per un periodo da uno a cinque anni, a carico di altrettanti tifosi del Catania in relazione all'incontro di calcio che ... Segnala ansa.it

Playoff Serie C: fuori il Catania, passano Pescara, Giana e Crotone - L’Atalanta Under 23 ha conquistato il passaggio del turno grazie alla goleada dell’andata (7- Riporta it.blastingnews.com

Catania-Crotone: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Il Catania, ad ora di pranzo, nella 33ª giornata del Girone C di Serie C ospita un Crotone capace di battere la capolista Audace Cerignola nell'ultimo weekend e di riaprire completamente il discorso ... Da calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Catania Crotone Venerd236 05