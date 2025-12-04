Turno numero 17 nel girone C di Serie C che si apre con la capolista Catania di Toscano impegnata in casa contro il Crotone di Longo. I rossazzurri vengono da 2 vittorie consecutive e hanno approfittato del passo falso della Salernitana per riprendersi la vetta del campionato. Il tecnico ex Cesena in un biennio ha rivoluzionato la piazza e la squadra e con numeri da autentico . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Catania-Crotone (venerdì 05 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Etnei favoriti contro i pitagorici