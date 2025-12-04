Catania blitz antidroga al Pigno | pusher arrestato in via dei Sanguinelli

I movimenti sospetti sotto osservazione. Il continuo andirivieni di persone da un edificio del quartiere Pigno ha attirato l'attenzione dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, impegnati in un servizio mirato alla repressione dello spaccio di stupefacenti. Dopo un'attenta attività di osservazione, i militari hanno deciso di intervenire. Il blitz e il tentativo di fuga. Durante l'operazione, un carabiniere si è posizionato strategicamente sul retro del palazzo, mentre altri due sono saliti lungo le scale interne. Al primo piano hanno notato la presenza di più persone, tra cui un 26enne già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati allo spaccio.

