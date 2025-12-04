Catania al funerale i parenti aprono la bara ma dentro c’è uno sconosciuto | lo scambio di persona in ospedale

Tpi.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Famigliari e amici erano riuniti a casa del defunto per la veglia funebre, ma quando il coperchio della bara è stato sollevato si è scoperto che all’interno c’era la salma di un estraneo. L’uomo a cui si stava per tributare l’ultimo saluto era ancora steso su un lettino nella sala mortuaria dell’ospedale. Uno scambio di persona dai contorni macabri. È successo a Biancavilla, in provincia di Catania. Secondo quanto ricostruiscono i media locali, due uomini coetanei sono deceduti lo stesso giorno all’ospedale Maria Santissima Addolorata. Le due salme sono state collocate nella sala mortuaria del nosocomio, una accanto all’altra, in attesa che le rispettive famiglie potessero recuperarli per il funerale. 🔗 Leggi su Tpi.it

catania al funerale i parenti aprono la bara ma dentro c8217232 uno sconosciuto lo scambio di persona in ospedale

© Tpi.it - Catania, al funerale i parenti aprono la bara ma dentro c’è uno sconosciuto: lo scambio di persona in ospedale

Altre letture consigliate

catania funerale parenti apronoCatania, al funerale i parenti aprono la bara ma dentro c’è uno sconosciuto: lo scambio di persona in ospedale - Famigliari e amici erano riuniti a casa del defunto per la veglia funebre, ma quando il coperchio della bara è stato sollevato si è scoperto che all’interno c’era la salma di un estraneo. Si legge su tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Catania Funerale Parenti Aprono