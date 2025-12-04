Catania al funerale i parenti aprono la bara ma dentro c’è uno sconosciuto | lo scambio di persona in ospedale

Famigliari e amici erano riuniti a casa del defunto per la veglia funebre, ma quando il coperchio della bara è stato sollevato si è scoperto che all’interno c’era la salma di un estraneo. L’uomo a cui si stava per tributare l’ultimo saluto era ancora steso su un lettino nella sala mortuaria dell’ospedale. Uno scambio di persona dai contorni macabri. È successo a Biancavilla, in provincia di Catania. Secondo quanto ricostruiscono i media locali, due uomini coetanei sono deceduti lo stesso giorno all’ospedale Maria Santissima Addolorata. Le due salme sono state collocate nella sala mortuaria del nosocomio, una accanto all’altra, in attesa che le rispettive famiglie potessero recuperarli per il funerale. 🔗 Leggi su Tpi.it

