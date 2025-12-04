Catania a casa dei familiari in lutto arriva la salma sbagliata | lo scambio avvenuto in obitorio

Feedpress.me | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bufera sull'Azienda sanitaria provinciale di Catania dopo quanto accaduto all’ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla, paese nel Catanese dove, a casa dei familiari a lutto, è stata portata la bara con all’interno il defunto 'sbagliato'. Uno scambio avvenuto all’ospedale, dove si sono verificati due decessi nelle stesse ore. Il Pd ora chiede all’Asp una verifica interna. Una delle. 🔗 Leggi su Feedpress.me

catania a casa dei familiari in lutto arriva la salma sbagliata lo scambio avvenuto in obitorio

© Feedpress.me - Catania, a casa dei familiari in lutto arriva la salma sbagliata: lo scambio avvenuto in obitorio

Approfondisci con queste news

catania casa familiari luttoCatania, a casa dei familiari in lutto arriva la salma sbagliata: lo scambio avvenuto in obitorio - Bufera sull'Azienda sanitaria provinciale di Catania dopo quanto accaduto all’ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla, paese nel Catanese dove, a casa dei familiari a lutto, è stata portat ... Secondo msn.com

catania casa familiari luttoPortano a casa il morto sbagliato, scambio salme in un ospedale del Catanese - Le salme di due uomini morti nell’ospedale Maria Santissima Addolarata a Biancavilla (Catania) sono state scambiate al momento della consegna ai familiari . Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Catania Casa Familiari Lutto