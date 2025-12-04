Catania a casa dei familiari in lutto arriva la salma sbagliata | lo scambio avvenuto in obitorio
Bufera sull'Azienda sanitaria provinciale di Catania dopo quanto accaduto all’ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla, paese nel Catanese dove, a casa dei familiari a lutto, è stata portata la bara con all’interno il defunto 'sbagliato'. Uno scambio avvenuto all’ospedale, dove si sono verificati due decessi nelle stesse ore. Il Pd ora chiede all’Asp una verifica interna. Una delle. 🔗 Leggi su Feedpress.me
